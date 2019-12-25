Хлипкими стремянками на четырех стройплощадках заинтересовалась прокуратура

Небезопасные условия труда обнаружили на Волковском и Лиговском проспектах, улицах Салова и Малой Бухарестской.

Прокуратура Фрунзенского района проверила условия рабочих на стройплощадке на улице Салова и осталась недовольна несколькими моментами. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушения нашли сразу на четырех стройках: на Волковском и Лиговском проспектах, улицах Салова и Малой Бухарестской.

Выяснилось, что на высотных работах строители не применяют средства индивидуальной защиты и пользуются хлипкими стремянками и приставными лестницами. Кроме того, в пределах опасных зон не нашлись необходимые защитные и сигнальные ограждения, знаки безопасности и информационные таблички. В адрес руководителей ООО "Строй Прогресс", ООО "Каппа", ООО "ТМГ Груп" и ООО "Ст-Строй" внесли представления, а материалы проверки направили в городскую Госинспекцию труда. Виновников могут привлечь к административной ответственности.

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Фото: Piter.TV