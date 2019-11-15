Как сносят здание конструкторского бюро на Лесном проспекте: взгляд Piter.TV

Здание в сталинской стилистике построили в 1930-х годах, специалисты называют его одним из ярчайших примеров неоклассицизма.

На Лесном проспекте, 64 Б сносят здание конструкторского бюро, построенное в 1930-е годы. Территорию оградили, однако через забор видно, что большую часть уже снесли. На месте работает строительная техника.

Ранее здание выкупила группа "Орими" у собственника "Алмаз-Антей". По предварительным данным, на месте бюро в сталинской стилистике построят бизнес-центр. Здание планируют полностью демонтировать до конца года, затем начнут строительные работы.

Ранее мы показывали, что осталось от СКК спустя четыре месяца после разрушения. На его месте планировали построить самую большую ледовую арену в Европе.

Фото и видео: Piter.TV