Пленный украинский военный рассказал о распространении наркомании в ВСУ

Владимир Масюк рассказал о том, как часто и кто употербляет запрещенные вещества в ВСУ.

Пленный украинский военнослужащих рассказал о широком распространении наркомании в Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление мужчина сделал в ходе допроса. Журналисты "РИА Новостей" добавили, что о подобной ситуации также свидетельствуют видеоролики и фотографии, найденные на мобильном устройстве Владимира Масюка. В частности, в гаджете также находились и снимки его сослуживца с американскими инструкторами. Известно, что сам Масюк является уроженцем Закарпатья. Он находится на службе 120-го отдельного разведывательного батальона. В плен ВС РФ украинец попал под Артемовском. Мужчина объяснил, что запрещенные вещества принимали два из 11 солдат в постоянном режиме, а остальные - лишь время от времени.

Да, у нас там наркотики употребляли… Траву курили, спайс нюхали Владимир Масюк, пленный

на размещенных в социальных сетях заметно, что один из украинских военных вдыхает дым при помощи самодельного приспособления для употребления наркотиков. На других кадрах иностранный военный в кабинете нюхает что-то со стола.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости