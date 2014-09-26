Барбашов: на правобережье Херсонской области насмерть забили мать и сына из-за денег

Мэр города Снигиревки оценил действия ВСУ на правом берегу Херсонской области.

Глава города Снигиревка Юрий Барбашов рассказал о том, что на правобережье Херсонской области представители киевского режима насмерть забили мать и сына из-за денег. В интервью с журналистами "РИА Новостей" чиновник пояснил, что в регионе фиксируются внесудебные расправы на территории, которая в настоящее время находится под контролем Украины. Ситуацию эксперт охарактеризовал как разгул нацистского террора. В качестве одного их признаков такого процесса чиновник назвал фильтрацию журналистов, которые допускаются на территорию. Ее не посещают даже лояльные киевскому режиму западные СМИ. Юрий Барбашов уверен в том, что происходящее на первом берегу не имеет никакого отношения к законности или правам человека.

Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. Юрий Барбашов, мэр города

Киевские власти арестовали сотрудников российской администрации Снигиревки.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

