Юрий Барбашов считает, что Украина терроризирует регион.

Киевские власти арестовали сотрудников российской администрации в Снигиревке Херсонской области. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал мэр города Юрий Барбашов. Чиновник пояснил, что подозреваемые Украиной сотрудники занимались выплатами пенсий местному населению, а также детских пособий и прочих социальных выплат. Эксперт добавил, что выплаты от Москвы в несколько раз превышают те суммы, которые назначал Киев своим гражданам.

В Снигиревке, так же как и по всей Херсонской области, так же, как в Херсоне, происходит разгул террора — безрассудного, бессудного, бесчеловечного террора. Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Юрий Барбашов, мэр города

Глава города уточнил, что после проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России многие жители Снигиревского района стали активно обращаться к администрации по вопросу получения соцвыплат. Юрий Барбашов добавил, что украинскими властями были пойманы "не самые значимые люди" в местном управлении. Они отказались эвакуироваться из-за того, что им приходилось присматривать за своими больными родственниками.

Кличко допустил, что свет в Киеве будут отключать до весны.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости