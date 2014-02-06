Кличко допустил, что свет в Киеве будут отключать до весны

Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что свет в столице Украины будут отключать до весны. Его слова приводит "РБК Украина".
Кличко отметил, что власти города стараются максимально быстро все восстановить и перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов. Он подчеркнул, что хочет перехода на бесперебойную поставку электричества.
Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны.
Виталий Кличко, мэр Киева
Также Кличко отметил, что такой срок объясняется большой нагрузкой на энергосистему в холодное время года.
Ранее Кличко заявил, что в Киеве не планируют массовых новогодних гуляний в городе.
Фото: YouTube / Новини. LIVE
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