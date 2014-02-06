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Кличко допустил, что свет в Киеве будут отключать до весны
Сегодня, 11:56
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Кличко допустил, что свет в Киеве будут отключать до весны

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Он отметил, что такой срок объясняется большой нагрузкой на энергосистему в холодное время года.

Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что свет в столице Украины будут отключать до весны. Его слова приводит "РБК Украина".

Кличко отметил, что власти города стараются максимально быстро все восстановить и перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов. Он подчеркнул, что хочет перехода на бесперебойную поставку электричества.

Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны.

Виталий Кличко, мэр Киева

Также Кличко отметил, что такой срок объясняется большой нагрузкой на энергосистему в холодное время года.

Ранее Кличко заявил, что в Киеве не планируют массовых новогодних гуляний в городе.

Фото: YouTube / Новини. LIVE

Теги: весна, виталий кличко, мэр киева, отключение света
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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