Кличко: в Киеве не планируют массовых новогодних гуляний в городе

Он добавил, что решение об установке новогодней елки в настоящий момент находится на рассмотрении.

В Киеве не планируют массовых мероприятий по случаю Нового года и Рождества. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в эфире украинского телемарафона.

По его словам, никто не собирается отменять оба праздника. Кличко подчеркнул, что каждый житель столицы Украины сможет отпраздновать Новый год и Рождество в кругу семьи. При этом мэр Киева отметил, что массовых гуляний точно не будет. Он добавил, что решение об установке новогодней елки в настоящий момент находится на рассмотрении.

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Фото: YouTube / ТСН