Виталий Катранич заявил, что ВСУ обстреливали жилые дома не по ошибке.

Пленный старшина Вооруженных сил Украины рассказал, куда стреляла украинская артиллерия, атакуя город Донецк. В интервью с журналистами "РИА Новостей" Виталий Катранич объяснил прессе, что удары наводились по жилым зданиям, находящимся в столице Донецкой народной республики. Военнопленный уточнил, что эти обстрелы не были ошибочными, так как армия киевского режима использует достаточно точные ракеты, а обстрел велся при корректировке задач беспилотниками.

Бывало и раз в день, бывало и два раза в день... Наблюдали, давали координаты, корректировали. Виталий Катранич, военнопленный из ВСУ

Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости