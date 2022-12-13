Пленный солдат ВСУ Симбирский признался в убийстве девяти гражданских под Волновахой

Трагедия произошла в селе Новопетряковка.

Военнопленный из ВСУ Вячеслав Симбирский признался в убийстве девяти гражданских лиц под Волновахой, расположенной в Донецкой народной республике. Мужчина пояснил, что военное преступление было совершено в марте 2022 года в селе Новопетряковка. Он отметил, что колонна Вооруженных сил Украины столкнулась с российскими солдатами. В результате ВСУ потерпели поражение в бою и решили отступить. После этого бойцы рассредоточились по населенному пункту. Взвод Симбирского засел в здании. Там солдаты устроили наблюдательный пункт. По приказу капитана "Мастифа" военные стали получать подкрепление в виде мобилизованных сельских граждан.

Две БМП оставались на прикрытии, я видел, как они стреляют по домам. Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу, по который мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь — два мужчины, я не знаю, почему они выбежали на дорогу". Вячеслав Симбирский, военнопленный

"Мастиф" также отдал призказ занять здание, расположенное в конце жилищной полосы села. В помещении не должно было быть мирного населения. Однако военные обнаружили там движение, после чего было произведено два выстрела по объекту из РПГ-7.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости