Сергей Боченко раскрыл подробности операции, которую ВСУ проводят в Курской области.

Основная роль при планировании атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область была отведена западным инструкторам. Соответствующее заявление сделал солдат ВСУ Сергей Боченко на допросе. Ролик в социальных сетях распространили представители пресс-службы министерства по обороне страны. Специалисты пояснили, что мужчина был мобилизован руководством ВСУ в августе 2022 года, он служил на территории Николаевской области вблизи аэродрома, а затем попал в плен в российском регионе. Он объяснил, что его забрали на поле боя сразу же из военкомата, бойцу не удалось даже забрать вещи из дома. Украинец добавил, что его вместе с сослуживцами заставили участвовать в атаке на Курскую область, но многим удалось сбежать. речь идет о тех, кто успел заранее получить данные о готовящейся вылазке.

Приехал командир взвода. Сказал, что через 45 минут заходим на территорию Курской области. Зачем, сначала не говорил, потом сказал. После штурмовиков и механизированных частей - охрана дорог, мостов, объектов. боец ВСУ

Дополнительно Боченко рассказал о большом количестве уничтоженной техники и военнослужащих армии киевского режима, увиденном им в то время, когда он вместе с остальными бойцами пересекал государственную границу с Курской областью. Мужчина видел много карет скорой помощи на обратном направлении.

Поражение будет. Неминуемо. Выбьют в лучшем случае. Положили кучу народа без всякого плана. Как говорят, "по ходу пьесы". То, что сверху западные инструкторы говорили, тому и потакали. Мы не понимаем, зачем заходим на территорию другого государства. Было страшно. боец ВСУ

Расчеты орудий "Нона-К" уничтожили минометные расчеты и живую силу ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России