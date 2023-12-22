Владимир Бучок раскрыл отношение британцев к русским.

Психологи из Великобритании внушали мобилизованным украинским военнослужащим во время курса молодого бойца ненависть к русским солдатам. Соответствующее заявление сделал представитель армии киевского режима в комментарии журналистам. Ролик опубликован представителями пресс-службы министерства по обороне. В кадре оказался военнослужащий из 24-й бригады ВСУ по имени Владимир Бучок.

Обучение я проходил в Великобритании с КМБ. Учили пользоваться оружием, медицина. Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жёстко к ним относились, если взяли их в плен. Владимир Бучок, пленный

Пленный добавил, что во время тренировок в Соединенном Королевстве украинцам выдали экипировку, однако бронеплиты были такие, что можно было их проткнуть ножом. Также британцы предоставили ВСУ учебные каски, поэтому нормальные средства защиты пришлось покупать самостоятельно за собственные денежные средства.

Военнопленный ВСУ назвал мобилизацию на Украине дорогой в один конец.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости