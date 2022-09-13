Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги

Украинский солдат рассказал о том, что его пытали из-за отказа воевать.

Пленный военный из националистического батальона "Айдара" рассказал, как украинские сослуживцы прострелили ему ноги. Такую информацию военнослужащий предоставил представителям Луганской народной республики, когда оказался в плену.

Отказался воевать, потом пришли какие-то люди в масках - то ли "Айдар", то ли кто его знает. Нас завезли в подвал и прострелили ноги, пытали. солдат Степан Белокий

Военнопленный уточнил, что в результате пыток он потерял сознание, а очнулся в тот момент, когда его уже эвакуировали в Луганскую Народную Республику. Мужчина пояснил, что ему сразу же оказали медицинскую помощь. По мнению солдата, пытками бойцы в черных масках, которые его пытали, хотели заставить его воевать.

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"Айдар" - зппрещенная на территории РФ экстремистская, террористическая и националистическая рганизация.

Фото и видео: Народная милиция ЛНР