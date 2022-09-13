Пушилин: на Святогорском направлении заметили польских наемников

Глава ДНР также рассказал о ситуации в Красном Лимане и Угледаре.

На Святогорском направлении заметили польских наемников. Соответствующее заявление в ходе видеообращения к народу сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник объяснил, что при этом сам населенный пункт не контролируется ни киевским режимом, ни союзными силами Донбасса в полной мере.

Более сложное, наверное, направление... Святогорск. Также замечены польские наемники на данном направлении, но наши подразделения тоже предпринимают определенные шаги. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт добавил, что украинские военнослужащие предпринимают определенные попытки наступления около города Угледара, однако союзные силы Донбасса удерживают свои позиции. Глава ДНР также уведомил о небольших позитивных продвижениях. Относительно Красного Лимана, по словам Дениса Пушилина, все идет "достаточно успешно". Он прогнозирует улучшение обстановки по данному направлению.

Глава ДНР Пушилин заявил об уничтожении бойцов ВСУ, направлявшихся к донецкому аэропорту.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д. В.

