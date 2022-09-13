Глава ДНР Пушилин заявил об уничтожении бойцов ВСУ, направлявшихся к донецкому аэропорту

Чиновник отметил успешную работу "Спарты" на Донбассе.

Украинские военные пытались организовать наступление на аэропорт в Донецке. Соответствующее заявление в собственном видеообращении сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. При этом чиновник отметил, что противник потерпел поражение в этом начинании.

Пытался противник больше, наверное, исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная "Спарта", все понимая, все осознавая, все выполнили так, как нужно. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт пояснил, что в результате союзные силы Донбасса и ВС РФ уничтожили группу украинских бойцов практически полностью. Денис Пушилин отметил, что общался с военными на передовой линии. Он оценил успешную работу солдат, а также их неизменный боевой настрой.

Пушилин заявил о продвижении союзных сил на угледарском направлении.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д. В.