Он подчеркнул, что продвижение идет не так быстро, как хотелось бы, но есть определенные успехи.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении союзных сил на угледарском направлении. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, войска демонстрируют стойкость и продолжают идти вперед. Он подчеркнул, что продвижение идет не так быстро, как хотелось бы, но есть определенные успехи.

Также глава ДНР заявил, что украинские войска хотели перебросить дополнительную технику в район Красноармейска, но им "подпортили" ситуацию союзные силы.

Ранее командир батальона "Спарта" Жога опроверг сообщения о захвате Донецкого аэропорта ВСУ.

Видео: Telegram / Пушилин Д.В.