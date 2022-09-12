Глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении союзных сил на угледарском направлении. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.
По словам Пушилина, войска демонстрируют стойкость и продолжают идти вперед. Он подчеркнул, что продвижение идет не так быстро, как хотелось бы, но есть определенные успехи.
Также глава ДНР заявил, что украинские войска хотели перебросить дополнительную технику в район Красноармейска, но им "подпортили" ситуацию союзные силы.
Ранее командир батальона "Спарта" Жога опроверг сообщения о захвате Донецкого аэропорта ВСУ.
Видео: Telegram / Пушилин Д.В.
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