Командир батальона "Спарта" Жога опроверг сообщения о захвате Донецкого аэропорта ВСУ

Он подчеркнул, что специально приехал с передовых позиций, чтобы опровергнуть информацию.

Командир батальона "Спарта" Артем Жога опроверг сообщения о захвате Донецкого аэропорта украинскими войсками. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, опубликовавший видеообращение командира в своем Telegram-канале.

На видео Жога стоит на фоне Донецкого аэропорта. По словам командира "Спарты", новость о якобы захвате ВСУ аэропорта является фейковой. Он подчеркнул, что специально приехал сюда с передовых позиций, чтобы опровергнуть информацию.

Ранее Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма.

Видео: Минобороны России