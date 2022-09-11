Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма

Решение было принято для достижения заявленных целей спецоперации по освобождению Донбасса.

Вооруженные силы России перегруппировали войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивании усилий на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, решение было принято для достижения заявленных целей спецоперации по освобождению Донбасса. В течение трех суток была проведена операция по свертыванию и переброске войск на территорию ДНР. В ходе операции российские военные провели ряд отвлекающих мероприятий с обозначением реальных действий войск.

Также Конашенков добавил, что в целях недопущения ущерба российским военным авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли мощное огневое поражение по противнику.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS у Новой Каховки.

Видео: Минобороны России