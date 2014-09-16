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Минобороны РФ: российские средства ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS у Новой Каховки

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Снаряды были уничтожены в воздухе.

Российские средства ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS у Новой Каховки. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Снаряды были уничтожены в воздухе. Также сообщается, что российские ПВО сбили 13 беспилотников в районах населенных пунктов Чкалово, Беляевка, Красное, Смелое, Старомлыновка, Новоукраинское, Новоандреевка, Валерьяновка, Кирилловка и Пантелеймоновка.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области.

Видео: Минобороны России

Теги: himars, игорь конашенков, минобороны россии, новая каховка, пво, рсзо, снаряды
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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