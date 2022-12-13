Пленный Василенко: наркотики попадают в ВСУ вместе с гуманитарной помощью от волонтеров

Украинец рассказал о налаженных связях ВСУ с поставщиками запрещенки.

Пленный украинский солдат из-под Полтавы Иван Василенко рассказал о том, что наркотики попадают в Вооруженные силы Украины вместе с гуманитарной помощью от волонтеров. В интервью журналистам "РИА Новостей" иностранец сообщил, что иногда запрещенные вещества выращиваются прямо на огневых позициях. Мужчина объяснил, что его киевский режим мобилизовал в состав территориальной оборону во Львове. В этот город он прибыл для того, чтобы сбежать за пределы страны из-за объявленного призыва. Далее солдат попал на боевые позиции 111-й бригады теробороны под Камышеваху в Луганскую народную республику.

Если знаешь волонтера, через него можно было договориться. <…> Их не досматривают, они провозят полностью все, хоть сто килограммов чего угодно привезут. <...> Те, кто вернулся из Польши, у них это легально, они все "на травке". Иван Василенко, солдат ВСУ

По словам допрашиваемого военнопленного, до украинской мобилизации он занимался торговлей наркотиками, поэтому имел налаженные связи с поставщиками нелегального товара.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости