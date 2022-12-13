Командир авиагруппы: Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов

"Горец" из ЧВК "Вагнер" рассказал, что у ВСУ остались только молодые летчики.

Командир авиационной группы частной военной компании "Вагнер" с позывным "Горец" рассказал о том, что киевский режим за время проведения специальной военной операции на Украине потерял почти всех опытных пилотов, поэтому сейчас у властей остались только молодые летчики, которые не проходили ранее боевые действия.

В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится. Опыт нарабатывается только со временем в различных боевых действиях. У нас многие люди до этого прошли многие "горячие точки", он есть. боец ЧВК "Вагнер"

Напомним, что ЧВК "Вагнер" принимает активное участие в СВО на Донбассе и Украине с марта 2022 года. Основатель Евгений Пригожин ранее признал журналистам, что это он создал эту группу в 2014 году. По его словам, благодаря смелости ее бойцов коренным образом изменилась судьба Донецкой и Луганской народных республик.

Пригожин показал обломки протаранившего колонну украинской техники Су-24М.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости