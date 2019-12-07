Арсен Стегарь рассказал о задании, которое получили солдаты в Курской области.

краинский военнопленный Арсен Стегарь, проходивший службу в 82-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины считает, что в Курскую область украинских солдат командование гнало просто на убой. На допросе иностранец сообщил военнослужащим, что задачей для ВСУ было заехать в крайнюю часть села, оставить в населенном пункте десант, спрятать боевую машину в кустах для того, чтобы живая сила смогла занять круговую оборону.

Надо было продержаться четверо суток, и нас сменят. Но спустя два часа у нас уже было два "двухсотых" и семь "трехсотых". В нашу машину выехал БТР, три "эрпэгэшки" в "лобешню" прилетело. Трупов было много, было сильно много "двухсотых". Арсен Стегарь, пленный ВСУ

Арсен Стегарь указал журналистам на то, что результатом вторжения вооруженных формирований армии киевского режима в российский приграничный регион стало буквально "лишение человеческих прав" самих боевиков. Военнопленный назвал выходом из катастрофического положения ВСУ нейтрализацию "тэцэкашников" и поднятие в стране народного бунта. Он рекомендовал бывшим сослуживцам либо сдаваться в плен, либо возвращаться обратно по домам.

Группировка "Восток" сорвала усиление передовых позиций и ротацию ВСУ в семи районах.

Фото и видео: Минобороны России