Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 31 августа руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер добавил, что военнослужащие сорвали попытки усиления передовых позиций, проведения ротации живой силы и выдвижения резервов Вооруженных сил Украины в районах семи населенных пунктов: Водяного, Пречистовки, Новоукраинки, Новодонецкого, Новополя, Сторожевого и Луговского.

Известно, что огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами (ТОС) ликвидированы опорные пункты и места скопления личного состава и техники 72-й механизированной бригады, 128-й, 123-й, 108-й и 102-й бригад территориальной обороны армии киевского режима, размещенные в районах Угледара, Великой Новоселки, Нескучного, Зализничного и Гуляйполя.

Минобороны сообщило об уничтожении крупного склада вооружения ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России