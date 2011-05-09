Минобороны сообщило об уничтожении крупного склада вооружения ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины, находившийся на территории Сумской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что разведка выявила около населенного пункта Нижняя Сыроватка, расположенного в пяти километрах в южном направлении от города Сумы крупный объект армии противника. По результатам тщательного анализа полученных разведывательных данных и подтверждения активности местных националистических формирований в данном районе командованием ВС РФ было принято решение нанести точечный воздушный удар.
В результате нанесенного расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ ракетного удара был уничтожен ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением.
пресс-служба Минобороны РФ
Далее средства объективного контроля зафиксировали продолжительную повторную детонацию на объекте армии киевского режима, а также его последующее полное выгорание
На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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