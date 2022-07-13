На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Российский боевой расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Д-20" группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции ликвидировал украинский пункт управления дронами, расположенный на правом берегу реки в Херсонской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие указали на то, что по завершению успешного выполнения огневой задачи специалисты оперативно маскируют орудия и уходят в укрытия.
Разведкой было выявлено место размещения пункта управления БПЛА ВСУ в одном из заброшенных зданий на Правобережье. Точным огнем расчета орудия "Д-20" здание с личным составом украинских националистов было уничтожено.
пресс-служба Минобороны РФ
МО сообщило об уничтожении "Мстой-С" миномета ВСУ на авдеевском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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