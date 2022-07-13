Задача на СВО реализована войсками "Днепра".

Российский боевой расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Д-20" группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции ликвидировал украинский пункт управления дронами, расположенный на правом берегу реки в Херсонской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие указали на то, что по завершению успешного выполнения огневой задачи специалисты оперативно маскируют орудия и уходят в укрытия.

Разведкой было выявлено место размещения пункта управления БПЛА ВСУ в одном из заброшенных зданий на Правобережье. Точным огнем расчета орудия "Д-20" здание с личным составом украинских националистов было уничтожено. пресс-служба Минобороны РФ

МО сообщило об уничтожении "Мстой-С" миномета ВСУ на авдеевском направлении.

Фото и видео: Минобороны России