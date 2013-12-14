Задача на СВО выполнена силами "Центральной" группировки войск.

Военнослужащие из российского боевого расчета 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" уничтожили замаскированный минометный расчет Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что координаты цели артиллерия получили от операторов дронов. Затем представители САУ прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель противника и выстрелили по живой силе ВСУ. В профильном ведомстве добавили, что замаскированный минометный расчет армии киевского режима препятствовал продвижению штурмовых групп ВС РФ.

Расчет очень слаженно работает, каждый знает свое дело и может сделать свою работу быстро и точно. Для нас нет разницы, западное или штатное вооружение - все будет уничтожено. командир орудия с позывным "Бабай"

"Град" поразил скопление пехоты ВСУ в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России