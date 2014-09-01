"Град" поразил скопление пехоты ВСУ в Запорожской области

Задача выполнена "Днепром" в зоне СВО.

Российский боевой расчет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Днепр" поразил скопление живой силы Вооруженных сил Украины размещенное севернее населенного пункта Работино на территории Запорожской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны со ссылкой на ком андира расчета с позывным "Астра". Военнослужащий указал на то, что координаты цели артиллеристы получили от средств разведки и беспилотников. Затем специалисты выдвинулись, заняли огневую позиции и нанесли удар по цели.

Радиус поражения - футбольное поле. Соответственно, по живой силе это самый "проходимый" инструмент. <...> Самое главное у нас - мобильность. Нам нужно быстро приехать, занять позицию, навестись, отработать и быстро уехать пресс-служба Минобороны РФ

Эксперт добавил, что после удара РСЗО покидают огневую позицию, а дальнейшее заряжание РСЗО производится в запасных районах.

Расчет ПТРК "Корнет" поразил здание на правом берегу Днепра.

Фото и видео: Минобороны России