Российский боевой расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" от артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты поразил здание на правом берегу Днепровского лимана. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что задача выполнена военнослужащими с побережья Кинбурнской косы. Специалистам удалось ликвидировать шестерых находившихся на участке солдат Вооруженных сил Украины, чем была сорвана ротация личного состава противника. Цель армии киевского режима ликвидирована согласно данным объективного контроля.
В доме обнаружен пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ. Расчет разведывательного БПЛА вел наблюдение за зданием. Дождавшись момента, когда к ПВД подъедет автомобиль с личным составом противника, расчет произвел пуск ракеты.
пресс-служба Минобороны РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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