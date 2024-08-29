Задача выполнена в Херсонской области силами "Днепра".

Российский боевой расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" от артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты поразил здание на правом берегу Днепровского лимана. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что задача выполнена военнослужащими с побережья Кинбурнской косы. Специалистам удалось ликвидировать шестерых находившихся на участке солдат Вооруженных сил Украины, чем была сорвана ротация личного состава противника. Цель армии киевского режима ликвидирована согласно данным объективного контроля.

В доме обнаружен пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ. Расчет разведывательного БПЛА вел наблюдение за зданием. Дождавшись момента, когда к ПВД подъедет автомобиль с личным составом противника, расчет произвел пуск ракеты. пресс-служба Минобороны РФ

Северный флот провел учения по оказанию помощи аварийному судну в Арктике.

Фото и видео: Минобороны России