Северный флот провел учения по оказанию помощи аварийному судну в Арктике

Мероприятия прошли в Арктике и море Лаптевых.

Боевые корабли Северного флота России, выполняющие задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана, провели в акватории моря Лаптевых в Арктике военные учения по оказанию помощи судну, терпящему бедствие. В мероприятиях бвли задействованы большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов". С первого судна осуществлялось управление силами.

Согласно легенде маневров, на танкере, следующем по Северному морскому пути, возникла нештатная ситуация. Речь идет о том, что несколько помещений судна были охвачены огнем. Роль терпящего бедствие танкера оказалась отведена танкеру "Сергей Осипов". После получения сигнала бедствия командование кораблейна "Вице-адмирале Кулакове" приступило к организации поисково-спасательной операции. Оно сформировало группы, которые на быстроходных лодках направились к аварийному объекту. Также с борта большого противолодочного корабля в вздушное пространство поднялся вертолет Ка-27 для экстренной эвакуации раненого человека. Военные медики подготовили к приему пострадавших медицинский блок и операционную.

Напомним, что в ходе тренировок моряки отрабатывают работу при тушении пожара, а также спасении людей, оказавшихся на поверхности моря с помощью различных устройств, которые есть на вооружении поисково-спасательного вертолета и спасательного буксирного судна.

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Фото и видео: Минобороны России, пресс-служба Северного флота России