Задача выполнена силами группировки "Север".

Российские боевые расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град"при "Северной" группировке войск уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины, пытавшиеся закрепиться на территории Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие указали на то, что кадры объективного контроля, получаемые с беспилотников в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей противника. В профильном ведомстве уточнили, что отечественная артиллерия дополнительно ликвидирует выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии армии киевского режима, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

МО заявило о поражении "Гиацинтом-Б" пункта управления БПЛА ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России