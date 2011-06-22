  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:59
107
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МО заявило об уничтожении подразделений ВСУ "Градом" в Курской области

0 0

Задача выполнена силами группировки "Север".

Российские боевые расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град"при "Северной" группировке войск уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины, пытавшиеся закрепиться на территории Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие указали на то, что кадры объективного контроля, получаемые с беспилотников в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей противника. В профильном ведомстве уточнили, что отечественная артиллерия дополнительно ликвидирует выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии армии киевского режима, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

МО заявило о поражении "Гиацинтом-Б" пункта управления БПЛА ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, град, курская область, минобороны, рсзо, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии