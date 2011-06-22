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МО заявило о поражении "Гиацинтом-Б" пункта управления БПЛА ВСУ

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Задача на СВО выполнена "Западом".

Российский боевой расчет гаубицы "Гиацинт-Б" при "Западной" группировке войск уничтожил в зоне проведения специальной военной операции пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины вместе со взлетной площадкой и живой силой. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что разведка во время планового облета территории выявила точные координаты цели ВСУ. Затем она была поражены огнем артиллерии от 20-й гвардейской общевойсковой армии.

Один из расчетов "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил пункт управления и взлетную площадку вместе с расчетом.

пресс-служба Минобороны РФ

Далее кадры объективного контроля с дрона позволили военнослужащим убедиться в уничтожении замаскированного пункта управления армии киевского режима.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Т-90 "Прорыв".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, гиацинт-б, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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