Задача на СВО выполнена "Западом".

Российский боевой расчет гаубицы "Гиацинт-Б" при "Западной" группировке войск уничтожил в зоне проведения специальной военной операции пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины вместе со взлетной площадкой и живой силой. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что разведка во время планового облета территории выявила точные координаты цели ВСУ. Затем она была поражены огнем артиллерии от 20-й гвардейской общевойсковой армии.

Один из расчетов "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил пункт управления и взлетную площадку вместе с расчетом. пресс-служба Минобороны РФ

Далее кадры объективного контроля с дрона позволили военнослужащим убедиться в уничтожении замаскированного пункта управления армии киевского режима.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Т-90 "Прорыв".

Фото и видео: Минобороны России