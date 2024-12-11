Племянника советского хоккеиста задержали за получение взятки клюшками в особо крупном размере

Родственник Сергея Макарова стал фигурантом уголовного дела.

Директора челябинской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, племянника советского спортсмена задержали по подозрению в получении взятки клюшками на 200 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. Известно, что надзорное ведомство по Советскому району ведет уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ. Речь идет о получении взятки в крупном размере. На момент совершения преступления подозреваемый находился в роли исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

В надзорном ведомстве указали, что взятка была передана 21 мая 2024 года. Директор спортшколы получил ее через посредника. Клюшки в спортшколу отправил законный представитель одного из воспитанников за выдачу документов о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Клюшки подозреваемый реализовал, а денежные средства потратил по личному усмотрению.

Напомним, что Павел Макаров является племянником легендарного советского хоккеиста Сергея Макарова. Сейчас решается вопрос о предъявлении злоумышленнику обвинения и избрании меры пресечения.

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Фото и видео: Следственный комитет России