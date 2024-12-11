В Ульяновске мужчина пытался задавить на авто знакомую и ее спутника

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

На территории города Ульяновска российские правоохранители разбираются в обстоятельствах автомобильной аварии и нападения местного жителя на девушку и ее знакомого Оба инцидента произошли по вине 21-летнего молодого человека. Согласно информации от пресс-служы регионального управления Следственного комитета, ведется уголовное дело по статье за посягательство на жизнь юноши и девушки. По предварительной информации, 8 февраля около одного из домов по улице Робеспьера нарушитель общественного порядка находился за рулем машины. В какой-то момент тот направил транспортное средство на людей. После совершенного наезда агрессор вышел из автомобиля и напал на юношу. Злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом в бедро. Оба пострадавших (юношу и девушку) медикики доставили на скорой в больницу. В настоящее время фигурант расследования находится под стражей. Он рассказал, что его мотивом была ревность.

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Фото и видео: Следственный комитет России