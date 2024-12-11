Рихардс Козловскис не видит проблемы в том, чтобы закрыть границу.

Латвийскцю государственную границу с Россией можно будет закрыть за несколько часов. Таким мнением поделился прибалтийский министр внутренних дел Рихардс Козловскис в эфире местной радиостанции LSM.

Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов. Рихардс Козловскис, глава МВД Латвии

Ранее временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин упоминал журналистам о том, что в планах правительства Латвии запретить россиянам и белорусам управлять критической инфраструктурой показывают намерение властей из Риги и в 2025 году придерживаться внешнеполитического русофобского курса и "варварской дискриминации". В Кремле не раз говорили, что Россия не представляет угрозы Прибалтике и никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия со стороны недружественных государств, потенциально опасные для российских национальных интересов.

МИД заявил о досудебных претензиях к Латвии из-за расовой дискриминации.

Фото: YouTube / Latvijas Radio