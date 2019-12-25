Племянница Трампа собирается раскрыть его налоговые схемы

Племянница президента США в книге планирует подвергнуть критике дядю.

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри собирается раскрыть его налоговые схемы в своей книге. Об этом пишет Daily Beast.

Книга появится на прилавках 11 августа. Она получит название "Слишком много и никогда не хватает". На её страницах 55-летняя Мэри раскроет все секреты того, как её дядя уходит от налогов, а также прочие "шокирующие" истории из его жизни.

Известно, что Мэри стала главным источником в расследовании NYT, где рассказывалось, что Дональд Трамп смог забрать себе более 400 миллионов долларов при помощи налоговых схем из бизнеса по недвижимости, принадлежащему его отцу — Фреду Трампу. Тогда Мэри отдала журналистам финансовую документацию членов своей семьи.

Племянница президента США в книге планирует подвергнуть критике дядю, а также обвинить его и Фреда Трампа в своего отца, который скончался от сердечного приступа.

Ранее Трамп заявил, что США больше не будут "решать чужие конфликты".