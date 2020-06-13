Трамп заявил, что США больше не будут "решать чужие конфликты"

По словам политика, США заканчивает "эру бесконечных войн".

США больше не будут "решать чужие конфликты" и отправлять своих солдат заниматься восстановление других стран. Об этом президент Дональд Трамп сказал во время своей речи перед выпускниками военной академии "Вест Поинт".

Глава Белого дома добавил, что Штаты возвращаются к основополагающим принципам, согласно которым задача американского солдата — оборонять и решительно защищать страну от внешних врагов.

Мы заканчиваем эру бесконечных войн

Дональд Трамп

По словам главы государства, США не "полицейские этого мира" и не будут участвовать в разрешении древних конфликтах, "о которых многие даже не слышали". Трамп также добавил, что отныне Америка не будет колебаться, если что-то будет угрожать ее народу.

Видео: ABC News