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Трамп заявил, что США больше не будут "решать чужие конфликты"

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По словам политика, США заканчивает "эру бесконечных войн".

США больше не будут "решать чужие конфликты" и отправлять своих солдат заниматься восстановление других стран. Об этом президент Дональд Трамп сказал во время своей речи перед выпускниками военной академии "Вест Поинт". 

Глава Белого дома добавил, что Штаты возвращаются к основополагающим принципам, согласно которым задача американского солдата — оборонять и решительно защищать страну от внешних врагов. 

Мы заканчиваем эру бесконечных войн
Дональд Трамп

По словам главы государства, США не "полицейские этого мира" и не будут участвовать в разрешении древних конфликтах, "о которых многие даже не слышали". Трамп также добавил, что отныне Америка не будет колебаться, если что-то будет угрожать ее народу. 

Видео: ABC News

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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