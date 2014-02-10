Платные парковки принесли 540 млн рублей в бюджет Петербурга

Стоимость часа платной парковки составляет 100 рублей. Штраф за парковку без оплаты составляет 3 тысячи рублей.

С января по октябрь платные парковки принесли в бюджет Петербурга 540 млн рублей. Об этом рассказал заместитель председателя комтранса Дмитрий Ваньчков.

По словам Ваньчкова, деньги поступают напрямую в бюджет Петербурга, минуя любые коммерческие и иные организации. Стоимость часа платной парковки составляет 100 рублей. Штраф за парковку без оплаты составляет 3 тысячи рублей. И тех, кто не оплачивает парковку, как добавил Ваньчков, в процентном отношении становится меньше.

Он отметил, что "никогда целью платной парковки ни в одном городе, ни в одном мегаполисе не являлось извлечение прибыли. Ее задачи – снижение трафика личного транспорта в центральной части города, освобождение улиц для возможности передвигаться общественному транспорту и для снижения числа дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, что хозяев авто с закрытыми номерам на платных парковках будут наказывать. В городе разработали три способа борьбы с такими нарушениями. Первый способ – изменить Кодекс административных правонарушений. В документе пропишут ответственность автовладельца за нечитаемые или отсутствующие номера в зоне платной парковки. Второй способ – рассматривать авто с закрытыми номера как угрозу безопасности – такие машины будут эвакуировать. В качестве третьего способа может быть рассмотрен опыт Казани с установкой блокираторов на колёса. Самым действенным способом, считает Дмитрий Ваньчков, может стать внесение изменений в Кодекс административных правонарушений.

Ранее с 1 ноября еще на 153 улицах Петербурга будет платная парковка. В Адмиралтейском районе обустроят более 11 тысяч машиномест.

Фото: Piter.tv