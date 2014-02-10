Хозяев авто с закрытыми номерам на платных парковках будут наказывать

В качестве третьего способа может быть рассмотрен опыт Казани с установкой блокираторов на колёса.

Среди автомобилистов Петербурга встречаются те, которые закрывают номера на платной парковке, чтобы не оплачивать место стоянки. В городе разработали три способа борьбы с такими нарушениями, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на зампреда комтранса Дмитрия Ваньчкова.

Первый способ – изменить Кодекс административных правонарушений. В документе пропишут ответственность автовладельца за нечитаемые или отсутствующие номера в зоне платной парковки. Второй способ – рассматривать авто с закрытыми номера как угрозу безопасности – такие машины будут эвакуировать. В качестве третьего способа может быть рассмотрен опыт Казани с установкой блокираторов на колёса. Самым действенным способом, считает Дмитрий Ваньчков, может стать внесение изменений в Кодекс административных правонарушений.

Ранее с 1 ноября еще на 153 улицах Петербурга будет платная парковка. В Адмиралтейском районе обустроят более 11 тысяч машиномест.

Фото: Piter.tv

