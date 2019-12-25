Западные СМИ раскрыли подробности соглашения, которое США предложат Москве и Киеву.

Предлагаемый вашингтонской администрацией мирный план по урегулированию на Украине предполагает значительные уступки со стороны киевского режима. Соответствующими данными с читателями поделились западные журналисты из издания Politico со ссылкой на собственный источник. В настоящее время все положения документа все еще остаются предметом для проведения переговоров.

План из 28 пунктов... в его нынешнем виде потребует значительных уступок от Украины. материал иностранной газеты

Американский новостной портал Axios ранее со ссылкой на источники от 19 ноября сообщил, что власти Белого дом а проводят "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по урегулированию регионального кризиса на украинской территории. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе 2025 года на Аляске мирное урегулирование на Украине, но с того момента никаких новаций по теме не фиксируется. В статье западного издания Financial Times уточнили, что предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Вооруженным силам Украины, а также признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине. Также Киев должен будет отказаться всего Донбасса и сократить армию. Дополнительно документ якобы включает в себя запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки ВСУ дальнобойного оружия.

