Piter.TV продолжает находиться в топ-10 самых цитируемых СМИ Петербурга

Рейтинг "Медиалогии" оценивает уровень авторитетности издания.

В понедельник, 3 августа, компания "Медиалогия" обнародовала рейтинг медиаресурсов Петербурга и Ленинградской области за II квартал 2020 года. Документ оказался в распоряжении редакции Piter.TV.

Согласно данным рейтинга, Piter.TV поднялся на две позиции в общем рейтинге городских СМИ. Теперь канал занимает восьмое место. В лидерах рейтинга остаются "Фонтанка.ру", телеканал "Санкт-Петербург" и "Петербургский дневник".

Напомним, что рейтинг "Медиалогии" оценивает уровень авторитетности издания. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Однако специалисты обращают внимание на то, как часто СМИ ссылаются на эксклюзивные материалы своих коллег.

Отметим, что по итогам за первый квартал 2020 года наше издание занимало десятое место.

Ранее мы сообщали о том, что спрос на творческие профессии в СПбГУ вырос более чем на 40%.

Фото: Piter.TV