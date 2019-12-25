Piter.TV вошел в ТОП-10 самых цитируемых СМИ Петербурга

Всего в рейтинг попали 25 СМИ.

Компания "Медиалогия" подвела итоги работы СМИ за первый квартал 2020-го года. По его итогам Piter.TV вошел в число 10 самых цитируемых медиаресурсов Петербурга и замкнул десятку лидеров.

Рейтинг был составлен по результатам исследования с 1 по 31 марта этого года. На первой позиции расположилось Интернет-издания "Фонтанка.ру", на втором месте — газета "Петербургский дневник", на третьем — сайт "Невские Новости".

Отметим, что за этот же период в прошлом году Piter.TV занял 12-е место, то есть на две позиции ниже. За этот период индекс цитируемости поднялся в более, чем два раза.

Ранее Piter.TV рассказал о том, кто стал новым главным редактором газеты "Ведомости".

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