Журналистский коллектив "Ведомостей" не раз подвергал критике Андрея Шмарова.

Андрей Шмаров станет главным редактором "Ведомостей". Соответствующее решение принял Совет директоров компании-издателя газеты "Бизнес ньюс медиа".

До этого Шмаров исполнял обязанности главреда газеты. Редакция же предлагала совету директоров назначить главным редактором Анфису Воронину, которая управляет партнёрскими проектами газеты.

За Шмарова проголосовало три члена совета директоров, тогда как за Воронину — два.

Журналистский коллектив "Ведомостей" не раз подвергал критике Андрея Шмарова с того момента, как он стал временно исполняющим обязанности главного редактора. Так, например, он удалил с сайта колонку об Игоре Сечине, самовольно переписал заголовок заметки про "Роснефть" на полностью противоположный, а также удалил с сайта газеты новость про падение рейтинга Владимира Путина.

Ранее на московских чиновников подали в суд из-за штрафов за нарушение самоизоляции.