Истцы утверждают, что автоматические штрафы за нарушение москвичами режима самоизоляции противоречат закону.

На московских чиновников подали в суд из-за штрафов за нарушение самоизоляции. Иск подали правозащитники из движения "Роскомсвобода". Он адресован Московской административной дорожной инспекции. Об этом пишет газета "Ведомости".

Истцы утверждают, что автоматические штрафы за нарушение москвичами режима самоизоляции противоречат закону о персональных данных. У инспекции, подчёркивают правозащитники, есть к ним доступ. Но права назначать штрафы у данного ведомства нет.

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