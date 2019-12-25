  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На московских чиновников подали в суд из-за штрафов за нарушение самоизоляции
Сегодня, 11:04
100
matveyvn

На московских чиновников подали в суд из-за штрафов за нарушение самоизоляции

0 0

Истцы утверждают, что автоматические штрафы за нарушение москвичами режима самоизоляции противоречат закону.

На московских чиновников подали в суд из-за штрафов за нарушение самоизоляции. Иск подали правозащитники из движения "Роскомсвобода". Он адресован Московской административной дорожной инспекции. Об этом пишет газета "Ведомости".

Истцы утверждают, что автоматические штрафы за нарушение москвичами режима самоизоляции противоречат закону о персональных данных. У инспекции, подчёркивают правозащитники, есть к ним доступ. Но права назначать штрафы у данного ведомства нет.

Ранее Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений.

Теги: мэрия москвы, режим самоизоляции, роскомсвобода, штрафы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии