Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений

Ранее мэр Москвы объявил этапы выхода из ограничений в столице.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что в Москве ограничения по посещения массовых мероприятий могут быть сняты уже 1 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1".

Речь идет о свободном посещении спортивных мероприятий, кинотеатров, театров и тому подобного. При этом Собянин отметил, что сроки снятия ограничений зависят от эпидемиологической ситуации.

Напомним, что с 9 июня в Москве отменен режим самоизоляции.

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Видео:government.ru