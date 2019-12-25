Самой востребованной творческой программой стала "Журналистика".

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что спрос на творческие профессии в СПбГУ вырос более чем на 40%. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ.

Как оказалось, в этом году самой востребованным направлением в институте оказалась "Журналистика". Так, абитуриенты подали 1210 заявлений, а конкурс составил 80,67 заявления на одно место. Стоит отметить, что в 2019 году конкурс составил 42,53 заявления на место.

В СПбГУ заявили, что в текущем году предусмотрено 73 бюджетных места на творческие специальности.

Ранее мы сообщали о том, что посещаемость торговых центров Петербурга за первую неделю работы достигла 75%.

Фото:Piter.TV