Ранее для борьбы с распространением COVID-19 в ТЦ города были закрыты все магазины.

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что посещаемость торговых центров Петербурга за первую неделю работы достигла 75%. Об этом сообщают РИА новости.

Напомним, что ранее торговые центры закрыли из-за пандемии коронавируса. Так, в конце марта посещаемость упала на 76,6%. Эксперты отмечают, что это было самое большое снижение покупательского трафика.

Торговые комплексы в Северной столице вновь открылись 27 июля.

Ранее мы сообщали о том, что культурный центр "Ленфильм" откроется 4 августа.

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