Киноцентр был закрыт по приказу Министерства культуры с 18 марта.

В понедельник, 3 июля, стало известно о том, что культурный центр "Ленфильм" откроется 4 августа. Об этом сообщается в группе киностудии в соцсети.

Многие пользователи под записью восторженно встретили эту новость.

Замечательная новость. Как можно посетить с экскурсией легендарный "Ленфильм? сказано в сообщении

Напомним, что киноцентр закрыли ещё 18 марта. Этому способствовал приказ Министерства культуры. Киностудия "Ленфильм" ведет свою историю с 1914 года. Название "Ленфильм" студия получила в 1930-х годах.

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Фото: ВК/ Ленфильм