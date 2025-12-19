Борис Писториус видит угрозу для НАТО из-за слов Дональда Трампа.

В Берлине уверены, что вашингтонская администрация при американском президенте-республиканце Дональде Трампе не пойдет на захват Гренландии. Соответствующее заявление сделал министр по обороне Германии Борис Писториус,выступая в эфире местного телеканала ZDF уточнил, что на территории США в настоящее время также звучат голоса, которые призывают власти отказаться от идеи конфронтации с Данией из-за территории острова.

Я не считаю, что до этого дойдет. Я не могу заглянуть в будущее, и, возможно, окажется, что я ошибался - в лучшую или в худшую сторону. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Иностранный чиновник из ФРГ пояснил, что военное нападение США на пространство НАТО в противном случае станет беспрецедентным в мировой истории событием, которое, безусловно, оставит определенные последствия для Североатлантического альянса. Борис Писториус добавил, что нет смысла постоянно зацикливаться на том, что "было бы, если", а важно просто выполнять свою работу эффективно и четко.

Писториус отверг сценарий "нападения" России на НАТО.

Фото: YouTube / ZDFheute Nachrichten