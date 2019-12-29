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Писатель из США отрицательно отозвался о "Преступлении и наказании"

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Хотя он даже не читал книгу

Американский автор детективов Джеймс Эллрой назвал роман Достоевского "русским дерьмом". Такое мнение о книге Эллрой высказал, отвечая на вопрос о том, какую книгу хотел бы прочесть, но до сих пор этого не сделал.

Интервью с литератором опубликовано в испанской газете El País.

По словам литератора, он начинал читать её несколько раз.

- О нет, дядя, я не могу читать это русское дерьмо, это не для меня, - со смехом сказал писатель.

71-летний Джеймс Эллрой наиболее известен по детективному циклу "Лос-Анджелесский квартет".

Ранее Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку российской школьнице. 

Видео: YouTube / Overheard with Evan Smith, FRANCE 24 English, TIME

Теги: достоевский, книги, литература
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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