Писатель из США отрицательно отозвался о "Преступлении и наказании"

Хотя он даже не читал книгу

Американский автор детективов Джеймс Эллрой назвал роман Достоевского "русским дерьмом". Такое мнение о книге Эллрой высказал, отвечая на вопрос о том, какую книгу хотел бы прочесть, но до сих пор этого не сделал.

Интервью с литератором опубликовано в испанской газете El País.

По словам литератора, он начинал читать её несколько раз.

- О нет, дядя, я не могу читать это русское дерьмо, это не для меня, - со смехом сказал писатель.

71-летний Джеймс Эллрой наиболее известен по детективному циклу "Лос-Анджелесский квартет".

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