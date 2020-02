Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку российской школьнице

Девушка за доллар купила права на экранизацию рассказа Кинга "Женщина в комнате".

Американский писатель Стивен Кинг объяснил, почему продал права на экранизацию своего рассказа школьнице из Томска. Об этом сообщил Пятый канал.

Кингу нравится помогать новичкам, как когда-то помогли и ему самому.

Школьница Диана Костырина приобрела права на экранизацию рассказа Кинга "Женщина в комнате" за $1 в рамках проекта Dollar Baby. Писатель продаёт права на свои произведения режиссёрам и любителям по всему миру. Срок – один год. Фильм девушки в конце октября этого года покажут на фестивале Dollar Baby Russia в Краснодаре. Стивен Кинг выразил надежду, что экранизация его произведения будет удачной.

