Пиотровский: Дворец танца Бориса Эйфмана на "Тучковом буяне" будет

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский подтвердил намерения построить на Ватном острове Дворец танца Бориса Эйфмана. Об этом он сообщил на пресс-конференции в "ТАСС" 14 января.
Здание появится до 2024 года. На данный момент продолжаются работы по сооружению инженерно-технического блока и подземного паркинга под Дворцом. Отметим, что Piter.TV обращал внимание на строительство еще в 2019 году, когда уже шли разговоры о создании парка и переноса проекта в другое место.
Кроме того, предусматривается создание подземного перехода в районе площади академика Лихачева и реконструкция набережной от Биржевого до Тучкова моста.
Это действительно уникальное совершенно место, уникальный проект появления театра в Санкт-Петербурге.
Борис Пиотровский.
Чиновник отметил, что концерты с участием артистов театра всегда пользуются большой популярностью.
На протяжении двух лет обсуждалось строительство исключительно парка "Тучков буян". Недавно стало известно, что власти решили иначе подойти к благоустройству территории.
Фото: Piter.TV
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