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Пиотровский: Дворец танца Бориса Эйфмана на "Тучковом буяне" будет
Сегодня, 14:28
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Пиотровский: Дворец танца Бориса Эйфмана на "Тучковом буяне" будет

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По словам Пиотровского, территория станет современным культурно-парковым местом.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский подтвердил намерения построить на Ватном острове Дворец танца Бориса Эйфмана. Об этом он сообщил на пресс-конференции в "ТАСС" 14 января.

Здание появится до 2024 года. На данный момент продолжаются работы по сооружению инженерно-технического блока и подземного паркинга под Дворцом. Отметим, что Piter.TV обращал внимание на строительство еще в 2019 году, когда уже шли разговоры о создании парка и переноса проекта в другое место. 

Кроме того, предусматривается создание подземного перехода в районе площади академика Лихачева и реконструкция набережной от Биржевого до Тучкова моста. 

Это действительно уникальное совершенно место, уникальный проект появления театра в Санкт-Петербурге. 

Борис Пиотровский.

Чиновник отметил, что концерты с участием артистов театра всегда пользуются большой популярностью. 

На протяжении двух лет обсуждалось строительство исключительно парка "Тучков буян". Недавно стало известно, что власти решили иначе подойти к благоустройству территории.

Фото: Piter.TV

Теги: тучков буян
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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