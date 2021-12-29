Пиотровский: Дворец танца Бориса Эйфмана на "Тучковом буяне" будет

По словам Пиотровского, территория станет современным культурно-парковым местом.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский подтвердил намерения построить на Ватном острове Дворец танца Бориса Эйфмана. Об этом он сообщил на пресс-конференции в "ТАСС" 14 января.

Здание появится до 2024 года. На данный момент продолжаются работы по сооружению инженерно-технического блока и подземного паркинга под Дворцом. Отметим, что Piter.TV обращал внимание на строительство еще в 2019 году, когда уже шли разговоры о создании парка и переноса проекта в другое место.

Кроме того, предусматривается создание подземного перехода в районе площади академика Лихачева и реконструкция набережной от Биржевого до Тучкова моста.

Это действительно уникальное совершенно место, уникальный проект появления театра в Санкт-Петербурге. Борис Пиотровский.

Чиновник отметил, что концерты с участием артистов театра всегда пользуются большой популярностью.

На протяжении двух лет обсуждалось строительство исключительно парка "Тучков буян". Недавно стало известно, что власти решили иначе подойти к благоустройству территории.

Фото: Piter.TV